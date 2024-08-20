Из Германии депортировали украинскую семью с детьми, — СМИ

Проверка документов. Фото иллюстративное: The Wall Street Journal

Из Германии депортировали украинскую семью с детьми из-за отсутствия необходимых для въезда документов. Также открыто расследование о незаконном проникновении и нахождении на территории ФРГ.

Об этом сообщает издание Bild.

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На немецкой границе задержали украинскую семью

В субботу на границе Германии и Польши вблизи Франкфурта-на-Одере немецкая полиция избирательно остановила автомобиль с польскими номерами. За рулем находился 31-летний гражданин Украины с действующим загранпаспортом.

"В автомобиле находилась украинская семья из семи человек в возрасте от 3 до 46 лет. Поскольку у них не было необходимых документов для въезда или пребывания в Германии, их доставили в полицейский участок", — пишет издание.

Федеральная полиция открыла предварительное производство против подозреваемого нелегального мигранта за незаконную переправку иностранцев. После завершения мероприятий 31-летний мужчина вернулся в Польшу. Украинская семья также была отправлена в Польшу.