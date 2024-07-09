Акція проти удару по "Охматдиту" — протестувальникам заборонили говорити українською

Мітинг проти удару Росії по "Охматдиту" в Німеччини. Фото: Bild

У понеділок, 8 липня, Росія здійснила масовану атаку на Україну, одна з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит". У вечері того ж дня приблизно 900 людей зібралися у центрі Берліна перед посольством Росії, щоб висловити своє обурення ракетними ударами по українських містах.

Про це повідомило видання Bild у вівторок, 9 липня.

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Проте поліція Берліна заборонила виступи українською мовою, дозволивши виступати лише німецькою та англійською. Останнім часом правоохоронці почали вимагати наявності перекладача або спілкуватися мовою, яка зрозуміла їм.

Це рішення було ухвалено після того, як на акції радикальних мусульман у квітні 2023 року звучали заклики знищити Ізраїль арабською мовою, але поліція не змогла їх зрозуміти. Цього разу організаторам акції не вдалося знайти перекладача з української мови вчасно.

Нагадаємо, значних пошкоджень через російський ракетний удар 8 липня зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Також відомо про двох загиблих.

Згодом Служба безпеки України отримала докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

9 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд спрямує 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Відбудова медзакладу починається вже зараз.