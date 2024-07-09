Акция в Берлине в поддержку Охматдета — участникам запретили говорить по-украински

Митинг против удара России по "Охматдету" в Германии. Фото: Bild

В понедельник, 8 июля, Россия совершила массированную атаку на Украину, одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". Вечером того же дня около 900 человек собрались в центре Берлина перед посольством России, чтобы выразить свое возмущение ракетными ударами по украинским городам.

Об этом сообщило издание Bild во вторник, 9 июля.

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Однако полиция Берлина запретила выступления на украинском языке, разрешив выступать только на немецком и английском. В последнее время правоохранители потребовали наличия переводчика или общаться на понятном им языке.

Это решение было принято после того, как на акции радикальных мусульман в апреле 2023 г. звучали призывы уничтожить Израиль на арабском языке, но полиция не смогла их понять. В этот раз организаторам акции не удалось найти переводчика по украинскому языку вовремя. В этот раз организаторам акции не удалось найти переводчика по украинскому языку вовремя.

Напомним, значительные повреждения из-за российского ракетного удара 8 июля получили корпуса "Охматдета", включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию. Также известно о двух погибших.

Впоследствии Служба безопасности Украины получила доказательства, подтверждающие, что российские кафиры ударили по детской больнице ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

9 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.