Допомагала РФ у будівництві Кримського моста — у Нідерландах оштрафували компанію Dieseko

Будівельна компанія Нідерландів Dieseko Group BV. Фото: diesekogroup.com

У Нідерландах оштрафували компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV майже на 1,8 млн євро. Причиною стала участь і допомога у будівництві росіянами Кримського мосту.

Про це повідомило видання Sliedrecht24.

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За даними Служби державного обвинувачення, Dieseko Group BV виплатила голландській державі загальну суму 1 780 000 євро в рамках позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу в розмірі 180 000 євро та конфіскації незаконно отриманої вигоди в розмірі 1 600 000 євро. Наразі справа закрита для прокуратури.

Правоохоронці звинуватили компанію в порушенні міжнародних торгових санкцій. У вересні 2017 року стаття в газеті De Gelderlander повідомила про участь голландських компаній у будівництві Кримського мосту. Це спонукало митницю та Службу державного обвинувачення розпочати кримінальне розслідування, в ході якого було виявлено, що Dieseko продавала установки та комплектуючі до них для будівництва мосту у 2015-2016 роках. Також компанія відправляла на об'єкт фахівців з надання технічної допомоги.

Міжнародні санкції порушуються

Міжнародні санкції, введені після анексії Криму Росією у 2014 році, забороняють продаж товарів та надання технічної допомоги особам і компаніям у Криму або для використання в Криму. Дії Dieseko підривають ці санкції, що дозволило будівництво мосту з використанням голландських знань та досвіду.

"Міжнародні санкції накладаються на країни, організації, компанії та фізичних осіб, якщо існує загроза міжнародному миру та безпеці. У червні 2014 року ЄС запровадив санкції після анексії Росією Криму та Севастополя. На їх підставі у деяких випадках було заборонено продавати товари та надавати технічну допомогу особам і компаніям у Криму або для використання в Криму", — зазначили у генпрокуратурі.

Нідерландська прокуратура вважає виплату 1 780 000 євро належним врегулюванням, враховуючи співпрацю Dieseko зі слідством та їхні заходи для запобігання повторення правопорушень. Dieseko визнала факти та вжила заходів для виправлення та дотримання вимог, щоб запобігти повторенню кримінальних злочинів.

Нагадаємо, українська дипломатка Лана Зеркаль розповіла, що єдині країни, які ввели санкції проти російської атомної сфери, це Канада, Великобританія і Сполучені Штати. Вона додала, що інші країни не запроваджують санкції через залежність від російського атомного палива.

Раніше ми повідомляли, що західні санкції щодо Росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.