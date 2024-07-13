Помогала РФ в строительстве Крымского моста – в Нидерландах оштрафовали компанию Dieseko

Строительная компания Нидерландов Dieseko Group BV. Фото: diesekogroup.com

В Нидерландах оштрафовали компанию-поставщика строительного оборудования Dieseko Group BV почти на 1,8 млн евро. Причиной стало участие и помощь в строительстве россиянами Крымского моста.

Об этом сообщило издание Sliedrecht24.

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По данным Службы государственного обвинения, Dieseko Group BV выплатила голландскому государству общую сумму 1 780 000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180 000 евро и конфискации незаконно полученной выгоды в размере 1 600 000 евро. Дело закрыто для прокуратуры.

Правоохранители обвинили компанию в нарушении международных торговых санкций. В сентябре 2017 статья в газете De Gelderlander сообщила об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста. Это побудило таможню и Службу государственного обвинения начать уголовное расследование, в ходе которого было установлено, что Dieseko продавала установки и комплектующие к ним для строительства моста в 2015-2016 годах. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.

Международные санкции нарушаются

Международные санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году, запрещают продажу товаров и техническую помощь лицам и компаниям в Крыму или для использования в Крыму. Действия Dieseko взрывают эти санкции, что позволило строительство моста с использованием голландских знаний и опыта.

"Международные санкции налагаются на страны, организации, компании и физические лица, если существует угроза международному миру и безопасности. В июне 2014 года ЕС ввел санкции после аннексии Россией Крыма и Севастополя. На их основании в некоторых случаях было запрещено продавать товары и оказывать техническую помощь лицам и компаниям в Крыму или для использования в Крыму", — отметили в генпрокуратуре.

Нидерландская прокуратура считает выплату 1 780 000 евро надлежащим урегулированием, учитывая сотрудничество Dieseko со следствием и их меры по предотвращению повторения правонарушений. Dieseko признала факты и приняла меры по исправлению и соблюдению требований, чтобы предотвратить повторение уголовных преступлений.

Напомним, украинская дипломат Лана Зеркаль рассказала, что единственные страны, которые ввели санкции против российской атомной сферы, это Канада, Великобритания и Соединенные Штаты. Она добавила, что другие страны не вводят санкции из-за зависимости от российского атомного топлива.

Ранее мы сообщали, что западные санкции в отношении России привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.