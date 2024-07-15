В Нідерландах сталися протести — яка причина

Склад боєприпасів зі 155-мм снарядами. Ілюстративне фото: REUTERS/Brendan McDermid

У восьми муніципалітетах Нідерландів виникли протести мирних мешканців. Вони пов'язані з тим, що Міністерство оборони країни шукає в місцевостях місце під свій склад боєприпасів.

Про це інформує нідерландський телеканал NOS.

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За інформацією мовника, оборонне відомство розглядає вісім місць, проте мешканці муніципалітету цим незадоволені. Місцеві побоюються, що вони будуть змушені покинути свої будинки через суворі правила безпеки, які Міноборони Нідерландів має запровадити навколо майбутнього складу боєприпасів.

Охоплення прилеглої території під новий склад боєприпасів. Джерело: телеканал NOS

Новий склад повинен мати територію площею сімдесят гектарів. Він має відповідати багатьом законодавчим вимогам, зокрема, мати сполучення з головними дорогами, внутрішніми водними шляхами та залізницею, а також щоб поблизу було якомога менше будівель.

Навколо складу також мають бути створені чотири зони безпеки. Саме тому, як каже мовник, на основі цих умов визначено вісім можливих майданчиків у різних муніципалітетах.

Проте місцева влада регіонів хоч і розуміє потреби військовиків, але не хоче мати такий об’єкт на своїй території, спираючись на рішення місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше до України прибував новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, відвідавши українську компанію, яка спеціалізується на виробництві безпілотників.

Також глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16.