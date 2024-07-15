Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Нідерландах ледь не спалахнули протести через склад для боєприпасів — в чому причина arrow

У Нідерландах ледь не спалахнули протести через склад для боєприпасів — в чому причина

15 липня 2024 17:04
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Нідерландах сталися протести — яка причина
Склад боєприпасів зі 155-мм снарядами. Ілюстративне фото: REUTERS/Brendan McDermid
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У восьми муніципалітетах Нідерландів виникли протести мирних мешканців. Вони пов'язані з тим, що Міністерство оборони країни шукає в місцевостях місце під свій склад боєприпасів.

Про це інформує нідерландський телеканал NOS.

Читайте також:

В Нідерландах протести через склад боєприпасів

За інформацією мовника, оборонне відомство розглядає вісім місць, проте мешканці муніципалітету цим незадоволені. Місцеві побоюються, що вони будуть змушені покинути свої будинки через суворі правила безпеки, які Міноборони Нідерландів має запровадити навколо майбутнього складу боєприпасів.

нідерланди склад боєприпасів
Охоплення прилеглої території під новий склад боєприпасів. Джерело: телеканал NOS

Новий склад повинен мати територію площею сімдесят гектарів. Він має відповідати багатьом законодавчим вимогам, зокрема, мати сполучення з головними дорогами, внутрішніми водними шляхами та залізницею, а також щоб поблизу було якомога менше будівель.

Навколо складу також мають бути створені чотири зони безпеки. Саме тому, як каже мовник, на основі цих умов визначено вісім можливих майданчиків у різних муніципалітетах.

Проте місцева влада регіонів хоч і розуміє потреби військовиків, але не хоче мати такий об’єкт на своїй території, спираючись на рішення місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше до України прибував новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, відвідавши українську компанію, яка спеціалізується на виробництві безпілотників.

Також глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16.

Нідерланди протести армія військові склади військові боєприпаси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня