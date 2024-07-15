В Нидерландах произошли протесты — какая причина

В Нидерландах едва не вспыхнули протесты из-за склада боеприпасов — в чем причина
В восьми муниципалитетах Нидерландов возникли протесты мирных жителей. Они связаны с тем, что Министерство обороны ищет в местностях место под свой склад боеприпасов.
Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.
В Нидерландах протесты из-за состава боеприпасов
По информации вещателя, оборонное ведомство рассматривает восемь мест, однако жители муниципалитета этим недовольны. Местные опасаются, что они будут вынуждены покинуть свои дома из-за строгих правил безопасности, которые Минобороны Нидерландов должно ввести вокруг будущего состава боеприпасов.
Новый склад должен иметь территорию площадью в семьдесят гектаров. Он должен отвечать многим законодательным требованиям, в частности, иметь сообщение с главными дорогами, внутренними водными путями и железной дорогой, а также чтобы поблизости было как можно меньше зданий.
Вокруг состава должны быть созданы четыре зоны безопасности. Именно поэтому, как говорит вещатель, на основе этих условий определены восемь возможных площадок в разных муниципалитетах.
Однако местные власти регионов хоть и понимают потребности военных, но не хотят иметь такой объект на своей территории, опираясь на решение местных жителей.
Напомним, ранее в Украину прибывал новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, посетив украинскую компанию, специализирующуюся на производстве беспилотников.
Также глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16.
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