У небі над Китаєм з'явилось одразу сім сонць

Сім "сонць" в Китаї. Фото: скриншот з відео

У небі над китайським містом Ченду виникло унікальне оптичне явище. Місцеві жителі побачили "сім сонць" внаслідок заломлення світла.

Про це повідомляє Dimsun Daily, а у мережі почало ширитися відео.

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"Сім сонць" в Китаї

Нещодавно мережею почало ширитися відео з унікальним оптичним явищем з "семи сонць" в Китаї. Відомо, що "незвичайне видовище" тривало близько хвилини, тому багато місцевих жителів міста Ченду зафіксували цю подію на свої телефони.

#Chine 🇨🇳 Sept « soleils » 🌞 sont apparus lundi dans le ciel de Chengdu, dans le sud-ouest du Sichuan . Ce phénomène étonnant est probablement le résultat de la réfraction et de la diffusion de la lumière.🎥 @shanghaidaily pic.twitter.com/GbU3iktagj — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 20, 2024

Віцепрезидент Сичуаньського товариства любителів астрономії Цзен Ян пояснив, що це явище є звичайною оптичною ілюзією, спричиненою заломленням і відбиттям світла від багатошарового скла.

"Кожен додатковий шар скла створює ще одне віртуальне зображення. Іноді, навіть з тим самим склом, кількість віртуальних зображень може змінюватися залежно від кута огляду", — додав він.

Також астрономи зазначили, що кілька сонць на відео здаються вертикальними та помітно тьмянішими, характеристики відповідають відображенню та заломленню світла, створюючи віртуальні зображення.