В небе над Китаем появилось сразу семь солнц

В небе над Китаем появились семь "солнц" — видео уникального явления
В небе над китайским городом Чэнду возникло уникальное оптическое явление. Местные жители увидели "семь солнц" в результате преломления света.
Об этом сообщает Dimsun Daily, а в сети начало распространяться видео.
"Семь солнц" в Китае
Недавно сетью начало распространяться видео с уникальным оптическим явлением из "семи солнц" в Китае. Известно, что "необычное зрелище" длилось около минуты, поэтому многие местные жители города Чэнду зафиксировали это событие на свои телефоны.
#Chine 🇨🇳 Sept «soleils» 🌞 sont apparus lundi dans le ciel de Chengdu, dans le sud-ouest du Sichuan . Ce phénomène étonnant est probablementе le resultat de la réfraction et de la diffusion de la lumière.🎥 @shanghaidaily pic.twitter.com/GbU3iktagj— AsieNews (@AsiaNews_FR) August 20, 2024
Вице-президент Сычуаньского общества любителей астрономии Цзэн Ян объяснил, что это явление является обычной оптической иллюзией, вызванной преломлением и отражением света от многослойного стекла.
"Каждый дополнительный слой стекла создает еще одно виртуальное изображение. Иногда даже с тем же стеклом количество виртуальных изображений может изменяться в зависимости от угла обзора", — добавил он.
Также астрономы отметили, что несколько солнц на видео кажутся более вертикальными и заметно тусклыми, характеристики соответствуют отображению и преломлению света, создавая виртуальные изображения.
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