В небе над Китаем появилось сразу семь солнц

Семь "солнц" в Китае. Фото: скриншот с видео

В небе над китайским городом Чэнду возникло уникальное оптическое явление. Местные жители увидели "семь солнц" в результате преломления света.

Об этом сообщает Dimsun Daily, а в сети начало распространяться видео.

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"Семь солнц" в Китае

Недавно сетью начало распространяться видео с уникальным оптическим явлением из "семи солнц" в Китае. Известно, что "необычное зрелище" длилось около минуты, поэтому многие местные жители города Чэнду зафиксировали это событие на свои телефоны.

#Chine 🇨🇳 Sept «soleils» 🌞 sont apparus lundi dans le ciel de Chengdu, dans le sud-ouest du Sichuan . Ce phénomène étonnant est probablementе le resultat de la réfraction et de la diffusion de la lumière.🎥 @shanghaidaily pic.twitter.com/GbU3iktagj — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 20, 2024

Вице-президент Сычуаньского общества любителей астрономии Цзэн Ян объяснил, что это явление является обычной оптической иллюзией, вызванной преломлением и отражением света от многослойного стекла.

"Каждый дополнительный слой стекла создает еще одно виртуальное изображение. Иногда даже с тем же стеклом количество виртуальных изображений может изменяться в зависимости от угла обзора", — добавил он.

Также астрономы отметили, что несколько солнц на видео кажутся более вертикальными и заметно тусклыми, характеристики соответствуют отображению и преломлению света, создавая виртуальные изображения.