Тренування кінологічної групи "Омега" Нацгвардії — ефектне відео

У МВС показали ефектне тренування бійців кінологічної групи
У Міністерстві внутрішніх справ України показали тренування бійців кінологічної групи Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега". На кадрах можна побачити справжній професіоналізм, а також тренованих собак.
Відео опублікувала пресслужба МВС у Telegram у неділю, 23 червня.
Тренування бійців кінологічної групи
"Тренування бійців кінологічної групи Центру спеціального призначення НГУ "Омега", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна отримала і випробовує у бойових умовах 105-мм самохідну артилерійську установку 2-CT Hawkeye. Раніше вона знаходилася лише на стадії тестування в армії Сполучених Штатів Америки.
Також українські військові за допомогою техніки продовжують знищувати окупантів. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті.
Читайте Новини.LIVE!