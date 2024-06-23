Тренування кінологічної групи "Омега" Нацгвардії — ефектне відео

Тренування бійців кінологічної групи. Фото: скриншот

У Міністерстві внутрішніх справ України показали тренування бійців кінологічної групи Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега". На кадрах можна побачити справжній професіоналізм, а також тренованих собак.

Відео опублікувала пресслужба МВС у Telegram у неділю, 23 червня.

Читайте також:

Тренування бійців кінологічної групи

"Тренування бійців кінологічної групи Центру спеціального призначення НГУ "Омега", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна отримала і випробовує у бойових умовах 105-мм самохідну артилерійську установку 2-CT Hawkeye. Раніше вона знаходилася лише на стадії тестування в армії Сполучених Штатів Америки.

Також українські військові за допомогою техніки продовжують знищувати окупантів. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley по російській піхоті.