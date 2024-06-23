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В МВД показали эффектную тренировку бойцов кинологической группы

23 июня 2024 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Тренировка кинологической группы "Омега" Нацгвардии — эффектное видео
Тренировка бойцов кинологической группы. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве внутренних дел Украины показали тренировку бойцов кинологической группы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега". На кадрах можно увидеть настоящий профессионализм, а также тренированных собак.

Видео опубликовала пресс-служба МВД в Telegram в воскресенье, 23 июня.

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Тренировка бойцов кинологической группы

"Тренировка бойцов кинологической группы Центра специального назначения НГУ "Омега", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила и испытывает в боевых условиях 105-мм самоходную артиллерийскую установку 2-CT Hawkeye. Раньше она находилась только на стадии тестирования в армии Соединенных Штатов Америки.

Также украинские военные с помощью техники продолжают уничтожать оккупантов. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley по российской пехоте.

МВД
украинцы
животные
Украина
собака

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