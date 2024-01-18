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У Московській області оголосили загрозу БпЛА — авіарейси затримуються

18 січня 2024 12:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Московській області оголосили загрозу БпЛА — авіарейси затримуються
Аеропорт "Внуково" в Москві. Фото: aex.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Москві аеропорт "Внуково" призупинив свої польоти. Це пов'язано із загрозою застосування безпілотників в області. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що про це відомо

Зазначається, що в аеропорті діють обмеження на приймання та відправлення рейсів. 

аеропорти в москві
Затримка авіарейсів в Москві. Фото: росЗМІ

Попередньо, на території ввели план "Килим".

"Аэропорт Внуково призупинив польоти. Діють обмеження на приймання та відправлення рейсів. Попередньо, введено план "Килим". Літаки, що прилітають, перенаправляють у Шереметьєво", — зазначили у повідомленні. 

аеропорти в москві
Скриншот допису з Telegram "Москвач Новости Москвы"

Пізніше стало відомо, що аеропорт "Внуково" відновив свою роботу.

аеропорти в москві
Скриншот допису з Telegram "Москвач Новости Москвы"

Нагадаємо, мешканці російського Подольська, що в Московській області, поскаржилися на вибухи. Сталося це 18 січня, близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

аеропорти
вибух
безпілотники
Москва
загрози
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