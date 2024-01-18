У Московській області оголосили загрозу БпЛА — авіарейси затримуються

Аеропорт "Внуково" в Москві. Фото: aex.ru

В Москві аеропорт "Внуково" призупинив свої польоти. Це пов'язано із загрозою застосування безпілотників в області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в аеропорті діють обмеження на приймання та відправлення рейсів.

Затримка авіарейсів в Москві. Фото: росЗМІ

Попередньо, на території ввели план "Килим".

"Аэропорт Внуково призупинив польоти. Діють обмеження на приймання та відправлення рейсів. Попередньо, введено план "Килим". Літаки, що прилітають, перенаправляють у Шереметьєво", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Москвач Новости Москвы"

Пізніше стало відомо, що аеропорт "Внуково" відновив свою роботу.

Скриншот допису з Telegram "Москвач Новости Москвы"

Нагадаємо, мешканці російського Подольська, що в Московській області, поскаржилися на вибухи. Сталося це 18 січня, близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.