У Московській області оголосили загрозу БпЛА — авіарейси затримуються
В Москві аеропорт "Внуково" призупинив свої польоти. Це пов'язано із загрозою застосування безпілотників в області.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що про це відомо
Зазначається, що в аеропорті діють обмеження на приймання та відправлення рейсів.
Попередньо, на території ввели план "Килим".
"Аэропорт Внуково призупинив польоти. Діють обмеження на приймання та відправлення рейсів. Попередньо, введено план "Килим". Літаки, що прилітають, перенаправляють у Шереметьєво", — зазначили у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що аеропорт "Внуково" відновив свою роботу.
Нагадаємо, мешканці російського Подольська, що в Московській області, поскаржилися на вибухи. Сталося це 18 січня, близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.
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