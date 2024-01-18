В Московской области объявили угрозу БпЛА — авиарейсы задерживаются

Аэропорт "Внуково" в Москве. Фото: aex.ru

В Москве аэропорт "Внуково" приостановил свои полеты. Это связано с угрозой применения беспилотников в области.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что об этом известно

Отмечается, что в аэропорту действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

Задержка авиарейсов в Москве. Фото: росСМИ

Предварительно на территории ввели план "Ковер".

"Аэропорт Внуково приостановил полеты. Действуют ограничения на прием и отправку рейсов. Предварительно, введен план "Ковер". Прилетающие самолеты перенаправляют в Шереметьево", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Москвач Новости Москвы"

Позже стало известно, что аэропорт "Внуково" возобновил свою работу.

Скриншот сообщения из Telegram "Москвач Новости Москвы"

Напомним, жители российского Подольска в Московской области пожаловались на взрывы. Произошло это 18 января около 01:05. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, звуки "хлопка" в регионе якобы являлись следствием работы сил ПВО.