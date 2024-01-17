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У Молдові засудили українців, які незаконно намагались ввезти в країну тисячі євро

17 січня 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Молдові засудили українців, які незаконно намагались ввезти в країну тисячі євро
Суд Молдови. Фото: esp.md
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Молдові засудили двох українців, які намагалися незаконно ввести до країни понад 440 тисяч євро. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє News Maker

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Що відомо про справу

Зазначається, що у квітні 2023 року двоє українців намагалися незаконно завезти до Молдови понад 440 тисяч євро. У прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами розповіли, що гроші були вилучені, як і два авто, на яких їхали громадянини України. Один із них коштує близько 140 тис. леїв, а другий — майже 240 тис. леїв.

Якшо перевести суму у національну валюту Молдови, то вартість становить дев'ять мільйонів леїв.  

"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — додали в прокуратурі. 

Обвинувачених, засудили до дев'яти років позбавлення волі. Їх відправили до в'язниці прямо із зали суду. Проте, як зазначили у прокуратурі, вони ще можуть оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині засудили громадянина Азербайджану за крадіжку скриньки з донатами для благодійного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. 

Молдова
суд
українці
гроші

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