У Молдові засудили українців, які незаконно намагались ввезти в країну тисячі євро

Суд Молдови. Фото: esp.md

У Молдові засудили двох українців, які намагалися незаконно ввести до країни понад 440 тисяч євро. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє News Maker.

Читайте також:

Що відомо про справу

Зазначається, що у квітні 2023 року двоє українців намагалися незаконно завезти до Молдови понад 440 тисяч євро. У прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами розповіли, що гроші були вилучені, як і два авто, на яких їхали громадянини України. Один із них коштує близько 140 тис. леїв, а другий — майже 240 тис. леїв.

Якшо перевести суму у національну валюту Молдови, то вартість становить дев'ять мільйонів леїв.

"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — додали в прокуратурі.

Обвинувачених, засудили до дев'яти років позбавлення волі. Їх відправили до в'язниці прямо із зали суду. Проте, як зазначили у прокуратурі, вони ще можуть оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині засудили громадянина Азербайджану за крадіжку скриньки з донатами для благодійного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.