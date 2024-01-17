У Молдові засудили українців, які незаконно намагались ввезти в країну тисячі євро
У Молдові засудили двох українців, які намагалися незаконно ввести до країни понад 440 тисяч євро. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
Про це повідомляє News Maker.
Що відомо про справу
Зазначається, що у квітні 2023 року двоє українців намагалися незаконно завезти до Молдови понад 440 тисяч євро. У прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами розповіли, що гроші були вилучені, як і два авто, на яких їхали громадянини України. Один із них коштує близько 140 тис. леїв, а другий — майже 240 тис. леїв.
Якшо перевести суму у національну валюту Молдови, то вартість становить дев'ять мільйонів леїв.
"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — додали в прокуратурі.
Обвинувачених, засудили до дев'яти років позбавлення волі. Їх відправили до в'язниці прямо із зали суду. Проте, як зазначили у прокуратурі, вони ще можуть оскаржити рішення суду.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині засудили громадянина Азербайджану за крадіжку скриньки з донатами для благодійного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.
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