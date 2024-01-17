В Молдове засудили украинцев, которые незаконно пытались ввезти в страну тысячи евро

Суд Молдавии. Фото: esp.md

В Молдове засудили двух украинцев, пытавшихся незаконно ввести в страну более 440 тысяч евро. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает News Maker.

Читайте также:

Что известно о деле

Отмечается, что в апреле 2023 года два украинца пытались незаконно ввезти в Молдову более 440 тысяч евро. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делами рассказали, что деньги были изъяты, как и два автомобиля, на которых ехали граждане Украины. Один из них стоит около 140 тыс. леев, второй — почти 240 тыс. леев.

Если перевести сумму в национальную валюту Молдовы, то стоимость составляет девять миллионов леев.

"Это одна из крупнейших партий контрабанды денег в Молдове в 2023 году", — добавили в прокуратуре.

Обвиняемых приговорили к девяти годам лишения свободы. Их отправили в тюрьму прямо из зала суда. Однако как отметили в прокуратуре, они еще могут оспорить решение суда.

Напомним, недавно во Львовской области засудили гражданина Азербайджана за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.