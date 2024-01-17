Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Молдове засудили украинцев, которые незаконно пытались ввезти в страну тысячи евро arrow

В Молдове засудили украинцев, которые незаконно пытались ввезти в страну тысячи евро

17 января 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Молдове засудили украинцев, которые незаконно пытались ввезти в страну тысячи евро
Суд Молдавии. Фото: esp.md
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Молдове засудили двух украинцев, пытавшихся незаконно ввести в страну более 440 тысяч евро. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает News Maker.

Читайте также:

Что известно о деле

Отмечается, что в апреле 2023 года два украинца пытались незаконно ввезти в Молдову более 440 тысяч евро. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делами рассказали, что деньги были изъяты, как и два автомобиля, на которых ехали граждане Украины. Один из них стоит около 140 тыс. леев, второй — почти 240 тыс. леев.

Если перевести сумму в национальную валюту Молдовы, то стоимость составляет девять миллионов леев.

"Это одна из крупнейших партий контрабанды денег в Молдове в 2023 году", — добавили в прокуратуре.

Обвиняемых приговорили к девяти годам лишения свободы. Их отправили в тюрьму прямо из зала суда. Однако как отметили в прокуратуре, они еще могут оспорить решение суда.

Напомним, недавно во Львовской области засудили гражданина Азербайджана за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Молдова
суд
украинцы
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме