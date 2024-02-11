У Молдові біля кордону знайшли уламки дрона "шахед"

Уламки дрона "шахед". Фото: Прикордонна поліція Молдови

У Молдові поблизу кордону з Україною поліція знайшла уламки безпілотника типу Shahed у неділю, 11 лютого. Фрагменти дрона передали на експертизу.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

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Відомо, що інформацію про знайдені уламки передали компетентним органам, а доступ до району обмежили.

"Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки", — йдеться у повідомленні.

За версією правоохоронців, уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою в Ізмаїльському районі в ніч на 10 лютого.

Наразі фахівці Криміналістично-технічного експертно-технічного центру вилучили фрагменти та передали на експертизу.

Уламки дрона. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Уламки дрона. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Нагадаємо, що під час нічної атаки ворог знову цілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого є пошкоджені об’єкти на Одещині та Миколаївщині.

Крім того, одеські прикордонники показали, як їх мобільні вогневі групи вночі збивали російські дрони-камікадзе над регіоном. Загалом ними було знищено три БпЛА.