В Молдове возле границы нашли обломки дрона "шахед"

Обломки дрона "шахед". Фото: Пограничная полиция Молдовы

В Молдове возле границы с Украиной полиция обнаружила обломки беспилотника типа Shahed в воскресенье, 11 февраля. Фрагменты дрона передали на экспертизу.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

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Известно, что информацию о найденных обломках передали компетентным органам, а доступ в район ограничили.

"Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой в Измаильском районе в ночь на 10 февраля.

Специалисты Криминалистически-технического экспертно-технического центра изъяли фрагменты и передали на экспертизу.

Обломки дрона. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Обломки дрона. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Напомним, что во время ночной атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате чего повреждены объекты на Одесщине и Николаевщине.

Кроме того, одесские пограничники показали, как их мобильные огневые группы по ночам сбивали российские дроны-камикадзе над регионом. В общей сложности ими было уничтожено три БпЛА.