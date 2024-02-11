В Молдове возле границы нашли обломки дрона "шахед"
В Молдове возле границы с Украиной полиция обнаружила обломки беспилотника типа Shahed в воскресенье, 11 февраля. Фрагменты дрона передали на экспертизу.
Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.
В Молдове обнаружили обломки шахеда
Известно, что информацию о найденных обломках передали компетентным органам, а доступ в район ограничили.
"Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", — говорится в сообщении.
По версии правоохранителей, обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой в Измаильском районе в ночь на 10 февраля.
Специалисты Криминалистически-технического экспертно-технического центра изъяли фрагменты и передали на экспертизу.
Напомним, что во время ночной атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате чего повреждены объекты на Одесщине и Николаевщине.
Кроме того, одесские пограничники показали, как их мобильные огневые группы по ночам сбивали российские дроны-камикадзе над регионом. В общей сложности ими было уничтожено три БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!