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У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців

20 вересня 2024 06:13
Галина Остаповець - Журналіст
Україна на першому місці за смертністю населення - коментар Мінсоцполітики
Дарія Марчак. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

В Україні дуже погані показники з народжуваності дітей, адже згідно міжнародних стандартів відтворювання населення на одну жінку дітородного віку приходить по дві і дві дитини. В Україні до війни була одна і дві дитини, тобто майже вдвічі нижча за міжнародні стандарти.

Про це Новини.LIVE сказала Дарія Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики України, коментуючи дослідження ЦРУ про демографічні показники світу.

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"Середній рівень народжуваності в країнах ЄС — півтори дитини на одну жінку. Після повномасштабного вторгнення у нас цей показник впав до 0,9. Окрім цього з точки зору смертності, до війни українські чоловіки помирали в середньому на 10 років раніше, ніж в ЄС. Одна із причин — неуважне ставлення до свого здоров'я", — уточнила Марчак.

За її словами, такий процес вчені називають відсутністю самозбережувальної поведінки.

Наприклад, коли люди не займаються спортом, мають дуже багато шкідливих звичок, не рухаються, що призводить, зокрема, до серцево-судинних хвороб. Окрім цього в Україні також високі показники смертності, внаслідок ДТП.

"Ми, як країна та як нація, не турбуємося про своє здоров'я, про свою фізичну безпеку і часто наражаємо своє життя на небезпеку без видимих на те причин. Ці питання є у фокусі уваги демографічної стратегії. Тобто держава має зробити умови життя більш безпечними, в тому числі в щоденному житті", — підсумувала Марчак.

Нагадаємо, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, депопуляція в Україні неминуча, для того, аби виправляти ситуацію, необхідно залучати іноземну робочу силу. Крім того, в країні потрібно створити умови життя, які будуть привабливими для фахівців з європейських держав.
 

війна українці Україна народжуваність населення

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