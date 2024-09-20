Україна на першому місці за смертністю населення - коментар Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців
В Україні дуже погані показники з народжуваності дітей, адже згідно міжнародних стандартів відтворювання населення на одну жінку дітородного віку приходить по дві і дві дитини. В Україні до війни була одна і дві дитини, тобто майже вдвічі нижча за міжнародні стандарти.
Про це Новини.LIVE сказала Дарія Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики України, коментуючи дослідження ЦРУ про демографічні показники світу.
"Середній рівень народжуваності в країнах ЄС — півтори дитини на одну жінку. Після повномасштабного вторгнення у нас цей показник впав до 0,9. Окрім цього з точки зору смертності, до війни українські чоловіки помирали в середньому на 10 років раніше, ніж в ЄС. Одна із причин — неуважне ставлення до свого здоров'я", — уточнила Марчак.
За її словами, такий процес вчені називають відсутністю самозбережувальної поведінки.
Наприклад, коли люди не займаються спортом, мають дуже багато шкідливих звичок, не рухаються, що призводить, зокрема, до серцево-судинних хвороб. Окрім цього в Україні також високі показники смертності, внаслідок ДТП.
"Ми, як країна та як нація, не турбуємося про своє здоров'я, про свою фізичну безпеку і часто наражаємо своє життя на небезпеку без видимих на те причин. Ці питання є у фокусі уваги демографічної стратегії. Тобто держава має зробити умови життя більш безпечними, в тому числі в щоденному житті", — підсумувала Марчак.
Нагадаємо, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, депопуляція в Україні неминуча, для того, аби виправляти ситуацію, необхідно залучати іноземну робочу силу. Крім того, в країні потрібно створити умови життя, які будуть привабливими для фахівців з європейських держав.
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