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В Минсоцполитики прокомментировали громкий отчет ЦРУ о смертности украинцев

20 сентября 2024 06:13
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Украина на первом месте по смертности населения - комментарий Минсоцполитики
Дарья Марчак. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В Украине очень плохие показатели по рождаемости детей, ведь согласно международным стандартам воспроизводства населения на одну женщину детородного возраста приходит по два и два ребенка. В Украине до войны был один и два ребенка, то есть почти вдвое ниже международных стандартов.

Об этом Новини.LIVE сказала Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики Украины, комментируя исследование ЦРУ о демографических показателях мира.

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"Средний уровень рождаемости в странах ЕС — полтора ребенка на одну женщину. После полномасштабного вторжения у нас этот показатель упал до 0,9. Кроме того, с точки зрения смертности, до войны украинские мужчины умирали в среднем на 10 лет раньше, чем в ЕС. Одна из причин — невнимательное отношение к своему здоровью", — уточнила Марчак.

По ее словам, такой процесс ученые называют отсутствием самосохранительного поведения.

Например, когда люди не занимаются спортом, имеют очень много вредных привычек, не двигаются, что приводит, в частности, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме этого в Украине также высокие показатели смертности в результате ДТП.

"Мы, как страна и как нация, не беспокоимся о своем здоровье, о своей физической безопасности и часто подвергаем свою жизнь опасности без видимых причин. Эти вопросы есть в фокусе внимания демографической стратегии. То есть государство должно создать условия жизни более безопасными, в том числе в повседневной жизни", — подытожила Марчак.

Напомним, по словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, депопуляция в Украине неизбежна, для того чтобы исправлять ситуацию, необходимо привлекать иностранную рабочую силу. Кроме того, в стране нужно создать условия жизни, которые будут привлекательны для специалистов из европейских государств.

война украинцы Украина рождаемость население

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