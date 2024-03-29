У Міненерго зробили важливу заяву щодо поширення інформації про наслідки обстрілів
Міністерство енергетики закликало українців не поширювати у соціальних мережах інформацію про наслідки російських влучань. З таким проханням відомство звернулося до громадян, органів влади та ЗМІ.
Відповідну заяву поширила пресслужба Міненерго.
Що попросили у Міненерго
"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів, а також усіх українців", — написали у Міненерго, говорячи про причину заклику.
Відтак, там попросили:
- не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;
- не називати конкретні обʼєкти влучань;
- не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу;
- не уточнювати кількість влучань і місця влучань;
- не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.
У відомстві зазначили, що розголошення відповідної інформації становить неабияку загрозу, оскільки ворожа розвідка активно працює з відкритими джерелами інформації.
Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.
Окупанти атакували Вінничину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.
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