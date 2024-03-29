В Минэнерго сделали важное заявление по распространению информации о последствиях обстрелов

Последствия обстрелов станции в Харькове. Фото: ГСЧС

Министерство энергетики призвало украинцев не распространять в социальных сетях информацию о последствиях российских попаданий. С такой просьбой ведомство обратилось к гражданам, органам власти и СМИ.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минэнерго.

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Что попросили в Минэнерго

"Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, обращаемся ко всем органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям и компаниям, представителям СМИ и экспертам, а также всем украинцев", — написали в Минэнерго, говоря о причине призыва.

Следовательно, там попросили:

не озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов;

не называть конкретные объекты попаданий;

не предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания средств воздушного нападения;

не уточнять количество попаданий и места попаданий;

не предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях по отключениям, дефициту электроэнергии и т.д.

В ведомстве отметили, что разглашение соответствующей информации представляет большую угрозу, поскольку вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации.

Скриншот сообщения

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Кафиры атаковали Винничину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область . Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также ранены.