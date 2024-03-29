Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минэнерго сделали важное заявление по распространению информации о последствиях обстрелов arrow

В Минэнерго сделали важное заявление по распространению информации о последствиях обстрелов

29 марта 2024 13:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Минэнерго сделали важное заявление по распространению информации о последствиях обстрелов
Последствия обстрелов станции в Харькове. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство энергетики призвало украинцев не распространять в социальных сетях информацию о последствиях российских попаданий. С такой просьбой ведомство обратилось к гражданам, органам власти и СМИ.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Что попросили в Минэнерго

"Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, обращаемся ко всем органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям и компаниям, представителям СМИ и экспертам, а также всем украинцев", — написали в Минэнерго, говоря о причине призыва.

Следовательно, там попросили:

  • не озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов;
  • не называть конкретные объекты попаданий;
  • не предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания средств воздушного нападения;
  • не уточнять количество попаданий и места попаданий;
  • не предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях по отключениям, дефициту электроэнергии и т.д.

В ведомстве отметили, что разглашение соответствующей информации представляет большую угрозу, поскольку вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации.

Призыв Минэнерго
Скриншот сообщения

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Кафиры атаковали Винничину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область . Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также ранены.

война
украинцы
Минэнерго
соцсети
информация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ