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У Мінекології розповіли, куди рухається нафтова пляма після удару по ДніпроГЕС

26 березня 2024 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мінекології розповіли, куди рухається нафтова пляма після удару по ДніпроГЕС
Наслідки обстрілу ДніпроГЕС 22 березня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що нафтова пляма, яка утворилася внаслідок російського удару по Дніпровській гідроелектростанції, рухається вниз за течією Дніпра. За його словами, через декілька днів ситуація нормалізується. 

Про це Руслан Стрілець сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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Наразі міністерство слідкує, щоб речовини не потрапили в зону звідки забирають воду для населення.

"Держекологічна інспекція щоденно звітує про те, що концентрація забруднюючих речовин зменшується. За кілька днів, можливо за тиждень ситуація вийде на нормальний рівень", — наголосив Стрілець. 

За його словами, загальна якість води для населення уже в нормі, ризиків для населення немає.

Нагадаємо, 22 березня окупанти обстріляли низку інфраструктурних об'єктів України, в тому числі й енергетичні. Під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що по ДніпроГЕС у Запоріжжі було два прямих влучання — в cтанції ГЕС-1 і ГЕС-2. Удар по другій завдав серйозних пошкоджень, тож поки точно невідомо, чи вдасться її відновити. 

війна
Запоріжжя
Мінекології
Україна
обстріли
нафта
ГЕС
ріка Дніпро

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