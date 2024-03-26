В Минэкологии рассказали, куда направляется нефтяное пятно после удара по ДнепроГЭС
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что нефтяное пятно, образовавшееся в результате российского удара по Днепровской гидроэлектростанции, движется вниз по течению Днепра. По его словам, через несколько дней ситуация нормализуется.
Об этом Руслан Стрелец сказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.
Удар по ДнепроГЭС
Министерство следит, чтобы вещества не попали в зону откуда забирают воду для населения.
"Госэкологическая инспекция ежедневно отчитывается о том, что концентрация загрязняющих веществ уменьшается. Через несколько дней, возможно за неделю ситуация выйдет на нормальный уровень", — подчеркнул Стрелец.
По его словам, общее качество воды для населения уже в норме, рисков для населения нет.
Напомним, 22 марта оккупанты обстреляли ряд инфраструктурных объектов Украины, в том числе и энергетические. Под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.
Также директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС в Запорожье было два прямых попадания — в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Удар по второй нанес серьезные повреждения, поэтому пока точно неизвестно, удастся ли ее восстановить.
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