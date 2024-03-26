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В Минэкологии рассказали, куда направляется нефтяное пятно после удара по ДнепроГЭС

26 марта 2024 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэкологии рассказали, куда направляется нефтяное пятно после удара по ДнепроГЭС
Последствия обстрела ДнепроГЭС 22 марта. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что нефтяное пятно, образовавшееся в результате российского удара по Днепровской гидроэлектростанции, движется вниз по течению Днепра. По его словам, через несколько дней ситуация нормализуется.

Об этом Руслан Стрелец сказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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Министерство следит, чтобы вещества не попали в зону откуда забирают воду для населения.

"Госэкологическая инспекция ежедневно отчитывается о том, что концентрация загрязняющих веществ уменьшается. Через несколько дней, возможно за неделю ситуация выйдет на нормальный уровень", — подчеркнул Стрелец. 

По его словам, общее качество воды для населения уже в норме, рисков для населения нет.

Напомним, 22 марта оккупанты обстреляли ряд инфраструктурных объектов Украины, в том числе и энергетические. Под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

Также директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС в Запорожье было два прямых попадания — в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Удар по второй нанес серьезные повреждения, поэтому пока точно неизвестно, удастся ли ее восстановить.

война
Запорожье
Минэкологии
Украина
обстрелы
нефть
ГЭС
река Днепр

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