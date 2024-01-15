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У Миколаєві затримали фрілансерку, яка створювала пропагандистські дописи

15 січня 2024 21:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Миколаєві затримали фрілансерку, яка створювала пропагандистські дописи
Затримання зрадниці у Миколаєві. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Миколаєві правоохоронці викрили фрілансерку, яка вигадувала антиукраїнські фейки на користь проросійських Telegram-каналів. На замовлення загарбників вона самостійно готувала неправдиві публікації, в яких йшлося про вихваляння агресивної політики Кремля та дискредитацію командування Сил оборони України. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Злочинні дії зрадниці 

"У таких публікаціях фігурантка намагалася максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з ГРУ, а потім "розганяла" їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів", — наголосили у повідомленні. 

фрілансерка писала дописи на користь РФ
Затримання зрадниці у Миколаєві. Фото: СБУ

Загалом, аудиторія таких каналів становила понад 50 тисяч користувачів, які майже кожного дня споживали нову "порцію" фейків від російської пропагандистки. 

Таким способом ворог намагався розхитати внутрішньо-політичну ситуацію у прифронтовій області нашої держави. 

Викриття зловмисниці

Проте працівники СБУ вивчили злочинну діяльність жінки та затримали її у власному житлі. 

Фанаткою російської пропаганди виявилась 42-річна місцева жителька, яка до початку повномасштабної війни створювала "замовні" публікації для проросійських політичних сил. 

"Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб РФ, які влітку 2023 року дистанційно залучили жінку до співпраці. Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників", — йдеться у повідомленні. 

фрілансерка писала дописи на користь РФ
Один із дописів фрілансерки. Фото: СБУ

Намагалася приховати свою діяльність 

Зазначається, що для того, аби замаскувати свої злочинні дії, вона часто змінювала свій нік-нейм та фото у профілі. Крім того, жінка використовувала проксі-сервер, аби бути анонімною.

За кожен допис фрілансерка отримувала кошти від РФ. Вони їй надходили на кредитну картку. 

"Під час обшуку за місцем проживання фігурантки вилучено мобільний телефон та ноутбук з медіафайлами, які вона використовувала в інформаційно-підривній діяльності проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років позбавлення волі засудили полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку "вагнерівців". Його визнали винним у державній зраді.

СБУ
ЗСУ
Миколаїв
держзрада
війна в Україні

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