У Миколаєві затримали фрілансерку, яка створювала пропагандистські дописи
У Миколаєві правоохоронці викрили фрілансерку, яка вигадувала антиукраїнські фейки на користь проросійських Telegram-каналів. На замовлення загарбників вона самостійно готувала неправдиві публікації, в яких йшлося про вихваляння агресивної політики Кремля та дискредитацію командування Сил оборони України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Злочинні дії зрадниці
"У таких публікаціях фігурантка намагалася максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з ГРУ, а потім "розганяла" їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів", — наголосили у повідомленні.
Загалом, аудиторія таких каналів становила понад 50 тисяч користувачів, які майже кожного дня споживали нову "порцію" фейків від російської пропагандистки.
Таким способом ворог намагався розхитати внутрішньо-політичну ситуацію у прифронтовій області нашої держави.
Викриття зловмисниці
Проте працівники СБУ вивчили злочинну діяльність жінки та затримали її у власному житлі.
Фанаткою російської пропаганди виявилась 42-річна місцева жителька, яка до початку повномасштабної війни створювала "замовні" публікації для проросійських політичних сил.
"Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб РФ, які влітку 2023 року дистанційно залучили жінку до співпраці. Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників", — йдеться у повідомленні.
Намагалася приховати свою діяльність
Зазначається, що для того, аби замаскувати свої злочинні дії, вона часто змінювала свій нік-нейм та фото у профілі. Крім того, жінка використовувала проксі-сервер, аби бути анонімною.
За кожен допис фрілансерка отримувала кошти від РФ. Вони їй надходили на кредитну картку.
"Під час обшуку за місцем проживання фігурантки вилучено мобільний телефон та ноутбук з медіафайлами, які вона використовувала в інформаційно-підривній діяльності проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Україні до 15 років позбавлення волі засудили полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку "вагнерівців". Його визнали винним у державній зраді.
Читайте Новини.LIVE!