В Николаеве задержали фрилансера, которая создавала пропагандистские публикации

Задержание предательницы в Николаеве. Фото: СБУ

В Николаеве стражи порядка разоблачили фрилансера, которая придумывала антиукраинские фейки в пользу пророссийских Telegram-каналов. По заказу захватчиков она самостоятельно готовила ложные публикации, в которых говорилось о восхвалении агрессивной политики Кремля и дискредитации командования Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Преступные действия предательницы

"В таких публикациях фигурантка пыталась максимально героизировать российских оккупантов и дезинформировать читателей о боевой обстановке на фронте и общественно-политической ситуации в Украине. Подготовленные статьи она дистанционно согласовывала со своим куратором из ГРУ, а затем "разгоняла" их через сеть специально созданных Телеграмм-каналов", — подчеркнули в сообщении.

Задержание предательницы в Николаеве. Фото: СБУ

В целом, аудитория таких каналов составляла более 50 тысяч пользователей, почти каждый день потреблявших новую "порцию" фейков от российской пропагандистки.

Таким способом враг пытался расшатать внутриполитическую ситуацию в прифронтовой области нашего государства.

Разоблачение злоумышленницы

Однако работники СБУ изучили преступную деятельность женщины и задержали ее в собственном жилье.

Фанаткой российской пропаганды оказалась 42-летняя местная жительница, до начала полномасштабной войны она создавала "заказные" публикации для пророссийских политических сил.

"Таким образом она попала в поле зрения спецслужб России, которые летом 2023 года дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству. Для выполнения задач российской ГРУ фигурантка получала от оккупантов перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" в контексте восхваления рашистов и дискредитации украинских защитников", — говорится в сообщении.

Одно из сообщений фрилансера. Фото: СБУ

Пыталась скрыть свою деятельность

Отмечается, что для того чтобы замаскировать свои преступные действия, она часто меняла свой ник-нейм и фото в профиле. Кроме того, женщина использовала прокси-сервер, чтобы быть анонимной.

За каждое сообщение фрилансер получала средства от РФ. Они ей поступали на кредитную карту.

"При обыске по месту жительства фигурантки изъят мобильный телефон и ноутбук с медиафайлами, которые она использовала в информационно-подрывной деятельности против Украины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Украине к 15 годам лишения свободы приговорили полковника в отставке из Житомира, который работал на разведку "вагнеровцев". Его признали виновным в государственной измене.