Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Николаеве задержали фрилансера, которая создавала пропагандистские публикации arrow

В Николаеве задержали фрилансера, которая создавала пропагандистские публикации

15 января 2024 21:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Николаеве задержали фрилансера, которая создавала пропагандистские публикации
Задержание предательницы в Николаеве. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаеве стражи порядка разоблачили фрилансера, которая придумывала антиукраинские фейки в пользу пророссийских Telegram-каналов. По заказу захватчиков она самостоятельно готовила ложные публикации, в которых говорилось о восхвалении агрессивной политики Кремля и дискредитации командования Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Преступные действия предательницы

"В таких публикациях фигурантка пыталась максимально героизировать российских оккупантов и дезинформировать читателей о боевой обстановке на фронте и общественно-политической ситуации в Украине. Подготовленные статьи она дистанционно согласовывала со своим куратором из ГРУ, а затем "разгоняла" их через сеть специально созданных Телеграмм-каналов", — подчеркнули в сообщении.

фрилансер писала сообщения в пользу РФ
Задержание предательницы в Николаеве. Фото: СБУ

В целом, аудитория таких каналов составляла более 50 тысяч пользователей, почти каждый день потреблявших новую "порцию" фейков от российской пропагандистки.

Таким способом враг пытался расшатать внутриполитическую ситуацию в прифронтовой области нашего государства.

Разоблачение злоумышленницы

Однако работники СБУ изучили преступную деятельность женщины и задержали ее в собственном жилье.

Фанаткой российской пропаганды оказалась 42-летняя местная жительница, до начала полномасштабной войны она создавала "заказные" публикации для пророссийских политических сил.

"Таким образом она попала в поле зрения спецслужб России, которые летом 2023 года дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству. Для выполнения задач российской ГРУ фигурантка получала от оккупантов перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" в контексте восхваления рашистов и дискредитации украинских защитников", — говорится в сообщении.

фрилансер писала сообщения в пользу РФ
Одно из сообщений фрилансера. Фото: СБУ

Пыталась скрыть свою деятельность

Отмечается, что для того чтобы замаскировать свои преступные действия, она часто меняла свой ник-нейм и фото в профиле. Кроме того, женщина использовала прокси-сервер, чтобы быть анонимной.

За каждое сообщение фрилансер получала средства от РФ. Они ей поступали на кредитную карту.

"При обыске по месту жительства фигурантки изъят мобильный телефон и ноутбук с медиафайлами, которые она использовала в информационно-подрывной деятельности против Украины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Украине к 15 годам лишения свободы приговорили полковника в отставке из Житомира, который работал на разведку "вагнеровцев". Его признали виновным в государственной измене.

СБУ
ВСУ
Николаев
госизмена
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме