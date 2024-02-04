У Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку українських полонених та зниклих безвісти

Мітинг у Миколаєві. Фото: Новини N

У Миколаєві у неділю, 4 лютого, відбулася акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.

Про це повідомляють Новини N.

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Акція підтримки у Миколаєві

Небайдужі мешканці міста взяли участь в автопробігу, який розпочався біля залізничного вокзалу. Він пролягав декількома районами та закінчився у центрі.

Автопробіг у Миколаєві. Фото: Новини N

Там також зібрались люди з плакатами. Вони просять владу та міжнародних партнерів вплинути на Росію й активізувати процес обміну полоненими. Люди зазначають, що вже немає сил чекати хоча б якоїсь звістки від своїх рідних, які перебувають у російському полоні.

Акція у Миколаєві. Фото: Новини N

Подібні акції у Миколаєві проходять майже щомісяця.

Нагадаємо, на Бессарабській площі Києва рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг у неділю, 4 лютого. За офіційними даними, російські окупанти досі утримують близько 1900 військових.

Також ми писали, що у неділю, 4 лютого, в Одесі відбулася мирна акція протесту щодо демобілізації військових. Під стіни ОВА прийшли родичі та небайдужі містяни, які просять провести ротацію та повернути бійців додому.