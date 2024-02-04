В Николаеве прошел автопробег в поддержку украинских пленных и пропавших без вести
В Николаеве в воскресенье, 4 февраля, прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.
Об этом сообщают Новини N.
Акция поддержки в Николаеве
Неравнодушные жители города приняли участие в автопробеге, который начался возле железнодорожного вокзала. Он пролегал по нескольким районам и закончился в центре.
Там также собрались люди с плакатами. Они просят власть и международных партнеров повлиять на Россию и активизировать процесс обмена пленными. Люди отмечают, что уже нет сил ждать хотя бы каких-то известий от своих родных, которые находятся в российском плену.
Подобные акции в Николаеве проходят почти каждый месяц.
Напомним, на Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1900 военных.
Также мы писали, что в воскресенье, 4 февраля, в Одессе прошла мирная акция протеста по демобилизации военных. Под стены ОВА пришли родственники и неравнодушные горожане, которые просят провести ротацию и вернуть бойцов домой.
Читайте Новини.LIVE!