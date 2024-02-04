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В Николаеве прошел автопробег в поддержку украинских пленных и пропавших без вести

4 февраля 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве прошел автопробег в поддержку украинских пленных и пропавших без вести
Митинг в Николаеве. Фото: Новини N
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Николаеве в воскресенье, 4 февраля, прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.

Об этом сообщают Новини N.

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Акция поддержки в Николаеве

Неравнодушные жители города приняли участие в автопробеге, который начался возле железнодорожного вокзала. Он пролегал по нескольким районам и закончился в центре.

Автопробег в Николаеве
Автопробег в Николаеве. Фото: Новини N

Там также собрались люди с плакатами. Они просят власть и международных партнеров повлиять на Россию и активизировать процесс обмена пленными. Люди отмечают, что уже нет сил ждать хотя бы каких-то известий от своих родных, которые находятся в российском плену.

Акция в Николаеве
Акция в Николаеве. Фото: Новини N

Подобные акции в Николаеве проходят почти каждый месяц.

Напомним, на Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1900 военных.

Также мы писали, что в воскресенье, 4 февраля, в Одессе прошла мирная акция протеста по демобилизации военных. Под стены ОВА пришли родственники и неравнодушные горожане, которые просят провести ротацию и вернуть бойцов домой.

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