В Николаеве прошел автопробег в поддержку украинских пленных и пропавших без вести

Митинг в Николаеве. Фото: Новини N

В Николаеве в воскресенье, 4 февраля, прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.

Об этом сообщают Новини N.

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Акция поддержки в Николаеве

Неравнодушные жители города приняли участие в автопробеге, который начался возле железнодорожного вокзала. Он пролегал по нескольким районам и закончился в центре.

Автопробег в Николаеве. Фото: Новини N

Там также собрались люди с плакатами. Они просят власть и международных партнеров повлиять на Россию и активизировать процесс обмена пленными. Люди отмечают, что уже нет сил ждать хотя бы каких-то известий от своих родных, которые находятся в российском плену.

Акция в Николаеве. Фото: Новини N

Подобные акции в Николаеве проходят почти каждый месяц.

Напомним, на Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1900 военных.

Также мы писали, что в воскресенье, 4 февраля, в Одессе прошла мирная акция протеста по демобилизации военных. Под стены ОВА пришли родственники и неравнодушные горожане, которые просят провести ротацию и вернуть бойцов домой.