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У Миколаєві пролунали вибухи — в поліції кажуть про влучання і загиблих

11 квітня 2024 18:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Внаслідок влучання у Миколаєві є загиблі — поліція
Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Національна поліція України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вдень, 11 квітня, окупанти нанесли ракетний удар по Миколаїву. За даними поліції, наслідком цієї атаки четверо людей загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня важкості. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними правоохоронців, внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор, транспортні засоби і промислові обʼєкти.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи разом з усіма відповідними службами екстреного виклику та аварійними службами. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху та обмежують рух транспорту в районі.

Поліцейські з представниками СБУ та прокуратури документують злочини, вчинені військовими Російської Федерації. Вони обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування, щоб з'ясувати повну картину наслідків цього трагічного події.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у Львівській та Запорізькій областях.

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поліція
Миколаїв
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