В результате попадания в Николаеве есть погибшие — полиция

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Национальная полиция Украины

Сегодня днем, 11 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. По данным полиции, следствием этой атаки четыре человека погибли, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Последствия обстрела Николаева

По данным правоохранителей, в результате атаки повреждены частный сектор, транспортные средства и промышленные объекты.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы вместе со всеми соответствующими службами экстренного вызова и аварийными службами. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и ограничивают движение в районе.

Полицейские с представителями СБУ и прокуратуры документируют преступления, совершенные военными в Российской Федерации. Они обходят пострадавшие дома и фиксируют разрушения, чтобы выяснить полную картину последствий этого трагического события.

Возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.