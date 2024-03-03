У Маріуполі спалахнула потужна пожежа — вогонь підбирається до приватних будинків
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області виникла масштабна пожежа. Вона спалахнула на вулиці Набережній. Вогонь вже захопив велику територію і впритул підбирається до приватних будинків місцевих жителів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram в неділю, 3 березня.
Пожежа у Маріуполі 3 березня
У Маріуполі ввечері 3 березня спалахнула пожежа, яка вже поширилася на велику територію. Загоряння помітили на вулиці Набережній.
"По вулиці Набережній сильна пожежа.
Вогонь підібрався впритул до приватних будинків маріупольців", — вказав Андрющенко.
Окупаційна влада не поспішає гасити вогонь, внаслідок чого він наблизився до приватної забудови міста. Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа поширюється в напрямку Пост моста. Очевидці повідомляють, що вже загорівся один із будинків.
"З вогнем місцеві маріупольці вимушені здебільшого боротись самостійно. Тим часом полум'я захоплює все більшу локацію. Місцева влада відмовчується", — додав радник.
Нагадаємо, 21 лютого в Маріуполі пролунали вибухи. Стало відомо, що в окупованому місті підірвалися інженери армії Росії.
Також ми писали про те, що 3 березня у Києві сталася пожежа у відселеній будівлі. Загоряння виникло у Шевченківському районі столиці.
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