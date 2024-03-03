У Маріуполі спалахнула потужна пожежа — вогонь підбирається до приватних будинків

Чорний дим підіймається в небо внаслідок пожежі. Фото: Маріуполь.Спротив

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області виникла масштабна пожежа. Вона спалахнула на вулиці Набережній. Вогонь вже захопив велику територію і впритул підбирається до приватних будинків місцевих жителів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram в неділю, 3 березня.

Читайте також:

Пожежа у Маріуполі 3 березня

У Маріуполі ввечері 3 березня спалахнула пожежа, яка вже поширилася на велику територію. Загоряння помітили на вулиці Набережній.

"По вулиці Набережній сильна пожежа.

Вогонь підібрався впритул до приватних будинків маріупольців", — вказав Андрющенко.

Окупаційна влада не поспішає гасити вогонь, внаслідок чого він наблизився до приватної забудови міста. Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа поширюється в напрямку Пост моста. Очевидці повідомляють, що вже загорівся один із будинків.

"З вогнем місцеві маріупольці вимушені здебільшого боротись самостійно. Тим часом полум'я захоплює все більшу локацію. Місцева влада відмовчується", — додав радник.

Дим підіймається в небо внаслідок пожежі. Фото: Андрющенко Time

Скриншот допису Маріуполь.Спротив

Нагадаємо, 21 лютого в Маріуполі пролунали вибухи. Стало відомо, що в окупованому місті підірвалися інженери армії Росії.

Також ми писали про те, що 3 березня у Києві сталася пожежа у відселеній будівлі. Загоряння виникло у Шевченківському районі столиці.