В Мариуполе вспыхнул мощный пожар — огонь подбирается к частным домам
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области возник масштабный пожар. Он вспыхнул на улице Набережной. Огонь уже захватил обширную территорию и вплотную подбирается к частным домам местных жителей.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в воскресенье, 3 марта.
Пожар в Мариуполе 3 марта
В Мариуполе вечером 3 марта вспыхнул пожар, уже распространившийся на большую территорию. Возгорание заметили на улице Набережной.
"По улице Набережной сильный пожар.
Огонь подобрался вплотную к частным домам мариупольцев", — указал Андрющенко.
Оккупационные власти не спешат тушить огонь, в результате чего он приблизился к частной застройке города. Местные телеграм-каналы пишут, что пожар распространяется в направлении Пост моста. Очевидцы сообщают, что уже загорелся один из домов.
"С огнем местные мариупольцы вынуждены в основном бороться самостоятельно. Тем временем пламя захватывает все большую локацию. Местные власти отмалчиваются", — добавил советник.
Напомним, 21 февраля в Мариуполе раздались взрывы. Стало известно, что в оккупированном городе взорвались инженеры России.
Также мы писали о том, что 3 марта в Киеве произошел пожар в отселенном здании. Возгорание возникло в Шевченковском районе столицы.
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