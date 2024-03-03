В Мариуполе вспыхнул мощный пожар — огонь подбирается к частным домам

Черный дым поднимается в небо в результате пожара. Фото: Маріуполь.Спротив

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области возник масштабный пожар. Он вспыхнул на улице Набережной. Огонь уже захватил обширную территорию и вплотную подбирается к частным домам местных жителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в воскресенье, 3 марта.

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В Мариуполе вечером 3 марта вспыхнул пожар, уже распространившийся на большую территорию. Возгорание заметили на улице Набережной.

"По улице Набережной сильный пожар.

Огонь подобрался вплотную к частным домам мариупольцев", — указал Андрющенко.

Оккупационные власти не спешат тушить огонь, в результате чего он приблизился к частной застройке города. Местные телеграм-каналы пишут, что пожар распространяется в направлении Пост моста. Очевидцы сообщают, что уже загорелся один из домов.

"С огнем местные мариупольцы вынуждены в основном бороться самостоятельно. Тем временем пламя захватывает все большую локацию. Местные власти отмалчиваются", — добавил советник.

Дым поднимается в небо в результате пожара. Фото: Андрющенко Time

Скриншот поста Маріуполь.Спротив

Напомним, 21 февраля в Мариуполе раздались взрывы. Стало известно, что в оккупированном городе взорвались инженеры России.

Также мы писали о том, что 3 марта в Киеве произошел пожар в отселенном здании. Возгорание возникло в Шевченковском районе столицы.