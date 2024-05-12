Грету Тунберг затримали на мітингу проти Ізраїлю — деталі

Шведська поліція затримала активістку Грету Тунберг. Фото: REUTERS

Напередодні гранд-фіналу Євробачення поліція шведського міста Мальме затримала місцеву активістку Грету Тунберг. Вона стала учасницею мітингів проти участі Ізраїля у конкурсі.

Про це повідомляє SVT.

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У день проведення фіналу Євробачення, 11 травня, група протестувальників зібралися навколо Арени Мальме на знак протесту проти участі Ізраїлю у конкурсі.

Мітинги проти Ізраїля у Мальме. Фото: REUTERS

Одна людина була заарештована за підозрою в насильстві проти державного службовця, а сім осіб були взяті під варту за порушення громадського порядку або загроза його порушення. Серед затриманих на місці протесту було помічено й активістку Грету Тунберг.

Вона звинувачує Ізраїль у тому, що він "відбілює себе за допомогою мистецтва".

Мітинги проти Ізраїля у Мальме. Фото: REUTERS

Наразі невідомо, чи буде активістку притягнуто до відповідальності.

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