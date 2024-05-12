Грету Тунберг задержали на митинге против Израиля.

Шведская полиция задержала активистку Грету Тунберг. Фото: REUTERS

В преддверии гранд-финала Евровидения полиция шведского города Мальме задержала местную активистку Грету Тунберг. Она стала участницей митингов против участия Израиля в конкурсе.

Об этом сообщает SVT.

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В день проведения финала Евровидения, 11 мая, группа протестующих собралась вокруг Арены Мальме в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.

Митинги против Израиля в Мальмё. Фото: REUTERS

Один был арестован по подозрению в насилии против государственного служащего, а семь человек были взяты под стражу за нарушение общественного порядка или угрозу его нарушения. Среди задержанных на месте протеста была замечена и активистка Грета Тунберг.

Она обвиняет Израиль в том, что он "отбеливает себя с помощью искусства".

Митинги против Израиля в Мальмё. Фото: REUTERS

Пока неизвестно, будет ли активистка привлечена к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведение. Также мы рассказывали, в каком городе состоится "Детское Евровидение-2024".