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У Лондоні відбувся марш на підтримку України — Новини.LIVE побували на місці

11 липня 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Марш на підтримку України в Лондоні
Акція у Лондоні. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Лондоні в четвер, 11 липня, мешканці міста вийшли на марш для підтримки України. Вони нагадали світу про полонених, яких Росія досі утримує на своїй території.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Марш у Лондоні 11 липня

У столиці Великої Британії Лондоні люди вийшли на марш, би підтримати Україну.

Активісти нагадали про всі злочини проти українців, які продовжує здійснювати Росія у цій війні. Також вони закликали всі країни світу допомагати Україні.

Нагадаємо, 29 червня у Львові активісти в черговий раз організували акцію підтримки полонених захисників Маріуполя. Зокрема це стосується бійців полку "Азов".

Також ми писали, що 30 червня в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Люди зібралися на Дерибасівській, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

протести акція Лондон Велика Британія війна в Україні

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