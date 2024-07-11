Марш на підтримку України в Лондоні

Акція у Лондоні. Фото: Новини.LIVE

У Лондоні в четвер, 11 липня, мешканці міста вийшли на марш для підтримки України. Вони нагадали світу про полонених, яких Росія досі утримує на своїй території.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Марш у Лондоні 11 липня

У столиці Великої Британії Лондоні люди вийшли на марш, би підтримати Україну.

Активісти нагадали про всі злочини проти українців, які продовжує здійснювати Росія у цій війні. Також вони закликали всі країни світу допомагати Україні.

Нагадаємо, 29 червня у Львові активісти в черговий раз організували акцію підтримки полонених захисників Маріуполя. Зокрема це стосується бійців полку "Азов".

Також ми писали, що 30 червня в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Люди зібралися на Дерибасівській, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.