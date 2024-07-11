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В Лондоне состоялся марш в поддержку Украины — Новини.LIVE побывали на месте

11 июля 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Марш в поддержку Украины в Лондоне
Акция в Лондоне. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Лондоне в четверг, 11 июля, жители города вышли на марш по поддержке Украины. Они напомнили миру о пленных, которых Россия до сих пор удерживает на своей территории.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Марш в Лондоне 11 июля

В столице Великобритании Лондоне люди вышли на марш, чтобы поддержать Украину.

Активисты напомнили о всех преступлениях против украинцев, которые продолжает совершать Россия в этой войне. Также они призвали все страны мира помогать Украине.

Напомним, 29 июня во Львове активисты в очередной раз организовали акцию поддержки пленных защитников Мариуполя. В частности, это касается бойцов полка "Азов".

Также мы писали, что 30 июня в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Люди собрались на Дерибасовской, требуя освобождения своих родных, которых удерживает Россия.

протесты акция Лондон Великобритания война в Украине

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