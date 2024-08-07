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У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

7 серпня 2024 02:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Російські солдати на підпитку лякали мешканців Курської області стрільбою
П'яний солдат армії російських окупантів. Ілюстративне фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

ФСБ затримала у Курській області чотирьох бійців армії Росії у військовій формі після того, як їх помітили місцеві мешканці. Такі дані телефонних перехоплень Головного управління розвідки України.  

Про це 6 серпня, у вівторок повідомляє ГУР у своєму Telegram.

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Судячи з перехопленої розмови між місцевими мешканцями, п'яні російські вояки гуляли біля населеного пункту Кочегури та стріляли зі зброї у повітря. Проте порушувати спокій мешканців вони могли не довго, адже їх швидко заарештували співробітники Федеральної Служби Безпеки. Поки що вони перебувають у місцевому поліцейському відділку під вартою.

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