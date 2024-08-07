Російські солдати на підпитку лякали мешканців Курської області стрільбою

П'яний солдат армії російських окупантів. Ілюстративне фото: Скриншот

ФСБ затримала у Курській області чотирьох бійців армії Росії у військовій формі після того, як їх помітили місцеві мешканці. Такі дані телефонних перехоплень Головного управління розвідки України.

Про це 6 серпня, у вівторок повідомляє ГУР у своєму Telegram.

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Судячи з перехопленої розмови між місцевими мешканцями, п'яні російські вояки гуляли біля населеного пункту Кочегури та стріляли зі зброї у повітря. Проте порушувати спокій мешканців вони могли не довго, адже їх швидко заарештували співробітники Федеральної Служби Безпеки. Поки що вони перебувають у місцевому поліцейському відділку під вартою.