Российские солдаты под хмельком пугали жителей Курской области стрельбой

В Курской области пьяные российские военные устроили стрельбу — перехват ГУР
7 августа 2024 02:11
Пьяный солдат армии российских оккупантов. Иллюстративное фото: Скриншот
ФСБ задержала в Курской области четырех бойцов армии России в военной форме, после того как их заметили местные жители. Таковы данные телефонных перехватов Главного управления разведки Украины.
Об этом 6 августа, во вторник сообщает ГУР в своем Telegram.
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Судя по перехваченному разговору между местными жителями, пьяные русские воины гуляли возле населенного пункта Кочегуры и стреляли из оружия в воздух. Однако нарушать покой жителей они могли недолго, ведь их быстро арестовали сотрудники Федеральной службы безопасности. Пока они находятся в местном полицейском участке под стражей.
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