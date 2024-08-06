У Курській області п'яні російські військовослужбовці відкрили стрілянину

Російські військові.Фото ілюстративне: УНІАН

У Курській області четверо чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштували стрілянину. Усі порушники були у військовій формі.

Про це йдеться в розмові, у вівторок, 6 серпня, перехоплення якої опубліковало ГУР.

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"Спіймали тих, хто стріляв. А от написано: ФСБ. І доставили до нашої поліції. Біля Кочегур. П'яні були вдягнуті у військову форму.... Чотири людини, по моєму. А хто вони такі? Це ж, напевно, будуть тепер з'ясовувати: звідки, чого та хто. І п'яненькі були. Так що так", — каже в записаній розмові жінка.

Які перехоплення з інформацією щодо ситуації в російських регіонах раніше публікувало ГУР

Нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення розмови, в якій росіянка з Курської області розповідає про наслідки дронових атак по регіону. За словами жінки, на Курщині протягом однієї ночі підірвали дві заправні станції. Унаслідок цієї атаки постраждав водій, згоріла автівка та було перекрито рух.

Також ГУР публікувало запис перехопленої розмови, в якій жителька Бєлгородської області розповідала про чергове падіння авіабомби з російського бомбарбувальника. Бомба впала між будинками на території Волновахи Донецької області, однак не вибухнула. Снаряд вилучили сапери.