В Курской области пьяные российские военнослужащие открыли стрельбу

Российские военные. Фото иллюстративное: УНІАН

В Курской области четверо мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу. Все нарушители были в военной форме.

Об этом говорится в разговоре, во вторник, 6 августа, перехват которого опубликовало ГУР.

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Что известно о стрельбе в Курской области

"Поймали тех, кто стрелял. А вот написано: ФСБ. И доставили в нашу полицию. Возле Кочегур. Пьяные были одеты в военную форму.... Четыре человека, по-моему. А кто они такие? Это же, наверное, будут теперь выяснять: откуда, чего и кто. И пьяненькие были.

Какие перехваты с информацией касательно ситуации в российских регионах ранее публиковало ГУР

Недавно ГУР обнародовало перехват разговора, в котором россиянка из Курской области рассказывает о последствиях дроновых атак по региону. По словам женщины, в Курской области в течение одной ночи взорвали две заправочные станции. В результате этой атаки пострадал водитель, сгорел автомобиль и было перекрыто движение.

Также ГУР публиковало запись перехваченного разговора, в котором жительница Белгородской области рассказывала об очередном падении авиабомбы с российского бомбардировщика. Бомба упала между домами на территории Волновахи Донецкой области, однако не взорвалась. Снаряд изъяли саперы.