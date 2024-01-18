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У Кривому Розі судитимуть 38 учасників наркосиндикату за збут метамфетаміну

18 січня 2024 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Кривому Розі судитимуть 38 учасників наркосиндикату за збут метамфетаміну
Учасники наркосиндикату у Кривому Розі. Фото: Нацполіція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні судитимуть криворізьких учасників наркосиндикату, які розповсюджували наркотики по всій Україні. Поліція вилучила докази на 170 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Повідомляється, що злочинна група у Кривому Розі складалася із шести підрозділів, які займалися розповсюдженням наркотиків. Це угруповання, кероване трійкою місцевих жителів із кримінальними зв'язками, спеціалізувалася на виробництві та збуті метамфетаміну.

Злочинна діяльність включала використання орендованих гаражів і квартир для наркотиків, здатних досягати 40 кг психотропних речовин щомісяця.

Особливістю угруповання було те, що вони поширювали метамфетамін у пластикових коктейльних трубочках, запаяних термоклеєм різних кольорів, щоб позначити район розповсюдження. Порушення територіальних правил продажу призводило до жорстоких покарань усередині угруповання.

Пыд час розслідування було виявлено, що група мала сувору ієрархію: хіміки працювали в лабораторіях, фінансисти стежили за грошовими потоками, а нарколабораторії перебували під надійною охороною. Також було організовано розгалужену кур'єрську мережу для розподілу наркотиків.

Обшуки у наркодилерів

За результатами обшуків вилучено докази на суму близько 170 мільйонів гривень. Передбачається, що прибутки від незаконної діяльності перевищували мільйон доларів на місяць. Учасникам угруповання загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві співробітники поліції та СБУ затримали учасників злочинного бізнесу, які займалися наркоторгівлею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що на Львівщині затримано 37-річного мешканця, який протягом одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх призначав лікар-нарколог для лікування.

наркотики
обшуки
Кривий Ріг
правосуддя
поліція
наркоторгівля
розслідування
Нацполіція

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