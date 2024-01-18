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В Кривом Роге будут судить 38 участников наркосиндиката за сбыт метамфетамина

18 января 2024 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кривом Роге будут судить 38 участников наркосиндиката за сбыт метамфетамина
Участники наркосиндиката в Кривом Роге. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине будут судить криворожских участников наркосиндиката, которые распространяли наркотики по всей Украине. Полиция изъяла доказательств на 170 миллионов гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Сообщается, что преступная группа в Кривом Роге, состоявшей из шести подразделений, занимавшихся распространением наркотиков. Эта группировка, управляемая тройкой местных жителей с криминальными связями, специализировалась на производстве и сбыте метамфетамина.

Преступная деятельность включала использование арендованных гаражей и квартир для производства наркотиков, способных достигать 40 кг психотропных веществ ежемесячно. 

Особенностью группировки было то, что они распространяли метамфетамин в пластиковых коктейльных трубочках, запаянных термоклеем разных цветов, чтобы обозначить район распространения. Нарушение территориальных правил продажи приводило к жестоким наказаниям внутри группировки.

В ходе расследования было выявлено, что группа обладала строгой иерархией: химики работали в лабораториях, финансисты следили за денежными потоками, а нарколаборатории находились под надежной охраной. Также была организована разветвленная курьерская сеть для распределения наркотиков.

Обыски у наркодилеров

По результатам обысков были изъяты доказательства на сумму около 170 миллионов гривен. Предполагается, что доходы от незаконной деятельности превышали миллион долларов в месяц. Участникам группировки грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали участников преступного бизнеса, занимавшихся наркоторговлей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Добавим, что на Львовщине задержан 37-летний житель, который в течение одного месяца 2023 года сбывал наркотические таблетки. Как известно, их ему назначал врач-нарколог для лечения.

наркотики
обыски
Кривой Рог
правосудие
полиция
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Нацполиция

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