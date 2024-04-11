У Кривому Розі стався вибух газу у багатоповерхівці — є поранені та загиблий

Місце події у Кривому Розі. Фото: ДСНС

У Кривому Розі на Дніпропетровщині в одній з багатоповерхівок стався вибух побутового газу в ніч проти четверга, 11 квітня. Внаслідок інциденту травмувалися семеро осіб, ще одна людина загинула.

Про це повідомляє ДСНС та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибух газу у Кривому Розі

Зазначається, що внаслідок вибуху в квартирі виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Крім того, сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи.

Загалом через вибух семеро людей отримали травмування, з них троє госпіталізували.

Також у ДСНС наголошували, що, ймовірно, ще одна людина продовжує залишатися під завалами. Згодом Вілкул повідомив, що там знайшли тіло загиблого 47-річного чоловіка.

Місце події у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Місце події у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Крім того, вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.