В Кривом Роге произошел взрыв газа в многоэтажке — есть раненые и погибший

Место происшествия в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге на Днепропетровщине в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа в ночь на четверг, 11 апреля. В результате инцидента травмировались семь человек, еще один погиб.

Об этом сообщает ГСЧС и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Взрыв газа в Кривом Роге

Отмечается, что в результате взрыва в квартире возник пожар, который пожарные ликвидировали. Кроме того, произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажа.

В общей сложности из-за взрыва семеро человек получили травмы, из них трое госпитализировали.

Также в ГСЧС отмечали, что, вероятно, еще один человек продолжает оставаться под завалами. Впоследствии Вилкул сообщил, что там нашли тело погибшего 47-летнего мужчины.

Место происшествия в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Место происшествия в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Напомним, этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.