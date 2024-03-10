Стрілянина у Кривому Розі сталася— деталі

У Кривому Розі сталася стрілянина — є постраждалий
У неділю, 10 березня, у Кривому Розі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий.
Про це 10 березня повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Стрілянина у Кривому розі — що відомо
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які стріляли у чоловіка з травматичної зброї. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Це сталося на території Покровського району міста.
"Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Бориспільському районі жінка просиділа чотири години прикутою до батареї. За її словами, це зробив її співмешканець та пішов.
Також у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельних травм знайомому. У розпалі сварки зловмисник вдарив його ножем в грудну клітину.
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