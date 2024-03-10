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В Кривом Роге произошла стрельба — есть пострадавший

10 марта 2024 23:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Стрельба в Кривом Роге произошла.
Автомобиль после стрельбы. Фото: Полиция Днепропетровщины
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В воскресенье, 10 марта, в Кривом Роге произошла стрельба. В результате инцидента является пострадавший.

Об этом 10 марта сообщает полиция Днепропетровской области.

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Автомобиль после стрельбы
Автомобиль после стрельбы. Фото: Полиция Днепропетровщины

Стрельба в Кривом роге — что известно

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, стрелявших в мужчину из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Это случилось на территории Покровского района города.

"Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к хулиганским действиям", — говорится в сообщении.

Напомним, в Бориспольском районе женщина просидела четыре часа прикованной к батарее. По ее словам, это сделал ее сожитель и ушел.

Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому. В разгар ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.

Кривой Рог
стрельба
полиция

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