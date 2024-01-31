У Криму судитимуть вчительку за допис у Мережі — що відомо

Суд у Криму засудив вчительку за українську політику. Фото: Ліга:закон

В окупованому Криму у Джанкої затримали вчительку. Все через те, що вона опублікувала у Мережі яка опублікувала в мережі зображення з прапором та гербом України.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Згодом жінка зізналася, що запостила на своїй сторінці у російській соціальній мережі "ВКонтакте" запис з українськими гербом та прапором.

"На неї склали протоколи за ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда чи демонстрування символіки заборонених організацій) та ч. 1 ст. 20.3.3 (публічні дії, направлені на дискредитацію використання Збройних сил РФ)", — йдеться у повідомленні.

Тим часом загарбники стверджують, що вона проводила "українські вечори" школярам.

Повідомляється, що жінка має двох доньок в Україні.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України закликали всіх охочих приєднатися до підрозділів активних дій ГУР, аби нищити ворога, який прийшов на рідну землю. Зокрема, йдеться про ліквідацію загарбників в окупованому Криму.