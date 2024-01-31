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В Крыму будут судить учительницу за сообщение в Сети — что известно

31 января 2024 05:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Крыму будут судить учительницу за сообщение в Сети — что известно
Суд в Крыму осудил учительницу за украинскую политику. Фото: Лига: закон
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В оккупированном Крыму в Джанкое задержали учительницу. Все потому, что она опубликовала в Сети, которая опубликовала в сети изображение с флагом и гербом Украины.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Впоследствии женщина призналась, что запостила на своей странице в российской социальной сети ВКонтакте запись с украинскими гербом и флагом.

"На нее составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда или демонстрация символики запрещенных организаций) и ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)", — говорится в сообщении.

Между тем, захватчики утверждают, что она проводила "украинские вечера" школьникам.

Сообщается, что у женщины две дочери в Украине.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали всех желающих присоединиться к подразделениям активных действий ГУР , чтобы уничтожать пришедшего на родную землю врага. В частности, речь идет о ликвидации захватчиков в оккупированном Крыму.

Крым
суд
учителя
оккупанты

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