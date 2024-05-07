У Краматорську покарають жінку, яка на тиждень покинула трьох дітей — одна з них загинула

Поліцейський. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Донецькій області судитимуть матір трьох дітей з Краматорська. Через її недбалість неповнолітні пробули самі вдома майже тиждень, що призвело до загибелі одного з них.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури в Facebook у вівторок, 7 травня.

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Як з'ясували правоохоронці, в лютому цього року мешканка Краматорську вирішила поїхати до свого чоловіка в інше місто та не захотіла брати з собою трьох дітей. Вона залишила трирічного хлопчика й дівчат 8 й 11 років у літній кухні, куди принесла їжу й одяг, а біля пічки поставила дрова.

Відомо, що дітям вона сказала, що за ними нагляне сусідка, але та була не в курсі про цей обов'язок. Тому неповнолітні пробули вдома на самоті майже тиждень.

Приміщення після пожежі. Фото: Донецька обласна прокуратура

Через деякий час речі, які лежали біля пічки, загорілися, а вогонь перекинувся на решту приміщення.

Внаслідок пожежі двоє дівчат отримали опіки різного ступеня тяжкості, а їхній трирічний брат згорів живцем. Наразі правоохоронці забрали дітей від матері, їй загрожує ув’язнення на строк до п'яти років.

Скриншот допису Донецької обласної прокуратури

Нагадаємо, у Києві судитимуть доглядача Жулянського цвинтаря за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди за виділення місця для поховання померлого.

Також ми писали, що у Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.