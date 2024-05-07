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В Краматорске накажут женщину, которая на неделю покинула троих детей — один ребенок погиб

7 мая 2024 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Краматорске накажут женщину, которая на неделю покинула троих детей — один ребенок погиб
Полицейский. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Донецкой области будут судить мать троих детей из Краматорска. Из-за ее халатности несовершеннолетние пробыли сами дома почти неделю, что привело к гибели одного из них.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook во вторник, 7 мая.

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Как выяснили правоохранители, в феврале этого года жительница Краматорска решила поехать к мужу в другой город и не захотела брать с собой троих детей. Она оставила трехлетнего мальчика и девочек 8 и 11 лет в летней кухне, куда принесла еду и одежду, а возле печки поставила дрова.

Известно, что детям она сказала, что за ними присмотрит соседка, но та не была в курсе этой обязанности. Поэтому несовершеннолетние пробыли дома в одиночестве почти неделю.

В Краматорске трехлетний ребенок сгорел заживо
Помещение после пожара. Фото: Донецкая областная прокуратура

Через некоторое время вещи, которые лежали возле печки, загорелись, а огонь перекинулся на остальное помещение.

В результате пожара две девушки получили ожоги разной степени тяжести, а их трехлетний брат сгорел заживо. Правоохранители забрали детей от матери, ей грозит заключение на срок до пяти лет.

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Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры

Напомним, в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища по обвинению в получении неправомерной выгоды за выделение места для захоронения умершего.

Также мы писали, что в Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

суд
дети
полиция
несчастный случай
Донецкая область
Краматорск
родители

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