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У кожній ракеті, що б'є по Україні, є щонайменше десяток іноземних компонентів, — Зеленський

14 квітня 2024 21:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У кожній ракеті, що б'є по Україні, є щонайменше десяток іноземних компонентів — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російська держава продовжує мати доступ до критичних компонентів, необхідних для виробництва ракет і дронів, незважаючи на обмежену допомогу Україні з боку інших країн. Він зазначив, що електроніка та чіпи, що використовуються в ракетах і безпілотниках, постачаються російській стороні через іноземні компанії, які діють через території інших країн.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

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Вечірнє звернення Зеленського 

Президент висловив обурення тим, що іноземні компанії дозволяють постачати критичні компоненти Росії, що використовуються для військових атак на Україну. За його словами, це має бути припинено, щоб запобігти подальшій агресії та терору з боку Росії.

Зеленський також наголосив на тому, що протягом останнього тижня російські терористи використали майже 130 безпілотників типу "шахед" проти України, а також застосували понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб. Він подякував українським військовим за ефективний опір та захист країни від агресії.

Президент закликав міжнародне співтовариство діяти рішуче та припинити постачання критичних компонентів для військової техніки Росії, щоб забезпечити мир і безпеку не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський закликав світ відреагувати на постійні обстріли України, які здійснює Російська Федерація. Глава держави наголосив, що союзники мають все необхідне, щоб протидіяти ворожим ракетним атакам.

Також Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Володимир Зеленський
зброя
військова техніка
війна в Україні
Росія

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